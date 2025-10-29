Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında Yerköy ilçesinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 384 adet tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında 24 Ekim 2025 tarihinde Yerköy’de yürütülen çalışmalar neticesinde bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 384 adet tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere ve olayla ilgili şüpheliye ilişkin olarak gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.