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Milyonlarca tapu sahibini tehdit eden büyük bir risk ortaya çıktı. Bu durum, tapu sahiplerinin tapularını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Özellikle ev kiralama ve konut fiyatlarındaki artışlarla birlikte, tapu sahipleri için büyük bir sorun söz konusu.

Yükselen konut ve arsa fiyatları nedeniyle pek çok kişi ortak mülkiyeti tercih ederken, hisseli tapu sayısında bir artış yaşanmaktadır. Ancak, hisseli tapu sahipleri arasında davalarda önemli bir artış görülmektedir, özellikle de tapu değeri artan kişiler arasında.

Hisseli tapu sahipleri arasında ortaya çıkan hatalar son derece maliyetli olabilir ve hisseli tapunun kaybedilmesine neden olabilir. Özellikle vefat eden anne ve babadan kalan miraslar için kardeşler arasında hisseli tapu düzenlemesi yapılırken, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

ÖN ALIM HAKKI ÖNEMLİ

Hisseli tapu sahipleri için önemli bir konu da "ön alım hakkı"dır. Bir tapu sahibi kendi payını satmak istediğinde, diğer ortaklara ön alım hakkı tanınması nedeniyle bu süreci dikkatlice yönetmelidir. Ayrıca, her tapu sahibinin kendi payına düşen emlak vergisi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir.

Hisseli tapuda ortaya çıkan sorunlar durumunda, diğer ortaklar mahkemeye başvurarak ortaklığın sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu durumda mahkeme tarafından belirlenen tutarı ödeyen diğer hisse sahipleri, hissedarın hakkını satın alarak ortaklığın devamını sağlarlar.

Hisseli tapu sahipleri, bir dizi risk ve zorlukla karşılaşabilir. Güven sorunları, ortaklık içinde anlaşmazlıklara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere olumsuz etki edebilir. Ayrıca, hisseli tapudan kurtulma veya dönüşme süreçleri de karmaşık olabilir.

HİSSELİ TAPU MÜSTAKİL TAPUYA NASIL DÖNÜŞÜR?

Tapu, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz üzerinde sahipliklerini gösteren resmi bir evraktır. Bir arsa, konut veya benzeri gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden çok kişi bu gayrimenkule ortak da olabilirler. Bu durumda "hisseli mülkiyet" ve "hisseli tapu" dan söz edilir.

Genellikle hisseli tapuya bir kimsenin ölümü üzerine geride miras bıraktığı gayrimenkulün, mirasçılarının bu taşınmazda "hisseli malik" olmaları sebebiyle rastlanır. Artık ölen kişi tek tapu sahibi olarak yoktur. Onun yerine hukuken birden çok mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapuya" sahiptir.

Sonuç olarak, hisseli tapu sahiplerinin bu konudaki riskleri ve sorumlulukları bilmesi önemlidir. Uzman yardımı alarak tapu sahipleri, mülkiyetleriyle ilgili sorunları en aza indirme konusunda adımlar atabilirler.