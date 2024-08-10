Tarım ve Orman Bakanlığı, miras yoluyla elde edilen ancak uzun süre kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu arazilerin dijital kiralama yöntemiyle kiraya verileceğini açıkladı.

MİRAS ARAZİLERİ DİJİTAL OLARAK KİRAYA VERİLECEK

Yeni uygulama, milyonlarca dönüm boş tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılmasını ve tarım potansiyelinin daha verimli kullanılmasını hedefliyor. Bakan Yardımcısı Gizligider, iki yıldan fazla süredir ekilmeyen ve miras yoluyla sahip olunan arazilerin dijital kiralama yöntemiyle kiraya verilerek, mirasçılara ek gelir sağlanacağını belirtti.

ARAZİLER TEK TEK TESPİT EDİLECEK

Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden yürütülecek ve en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak tarlalar, bağlar ve bahçeler tek tek tespit edilecek. Bu sayede, mirasçılar hem arazilerini değerlendirme şansı bulacak hem de her ay düzenli gelir elde edebilecek.

GELİRLER DOĞRUDAN BANKA HESAPLARINA YATACAK

Bu adım, atıl arazi sorununu çözmeyi ve toprak sahiplerine ek gelir sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceğini ve yerel ekonomilere canlılık kazandıracağını belirtiyor. Kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler, doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Böylece, hem ülkenin tarım kaynakları etkin bir şekilde kullanılacak hem de vatandaşlar ekonomik kazanç sağlayacak.