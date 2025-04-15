Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi Elekçi Deresi mevkiinde bulunan üç taşınmaz, borç nedeniyle Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Satış işlemleri, UYAP e-Satış Portalı üzerinden 2025/10 SATIŞ dosya numarasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Taşınmazların detaylı bilgileri ile bilirkişi raporlarına yine aynı sistem üzerinden ulaşılabilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin bilgiler şu şekilde:

1 No’lu Taşınmaz

Yenidoğan Mahallesi, Elekçi Deresi Mevkii, 971 Ada, 1 Parsel’de yer almakta olup, yüzölçümü 886,69 metrekaredir. Muhammen bedeli 2 milyon 216 bin 725 lira olarak belirlenen taşınmazın KDV oranı yüzde 10’dur.

1. Artırma: 29 Nisan 2025 saat 10.29’da başlayacak, 6 Mayıs 2025 saat 10.29’da sona erecek.

2. Artırma: 23 Mayıs 2025 saat 10.29’da başlayacak, 30 Mayıs 2025 saat 10.29’da sona erecek.

2 No’lu Taşınmaz

Aynı mahallede bulunan 914 Ada, 13 Parsel’deki taşınmaz 459,18 metrekare büyüklüğündedir. Muhammen değeri 1 milyon 464 bin 570 lira, KDV oranı ise yüzde 10’dur.

1. Artırma: 29 Nisan 2025 saat 11.29 – 6 Mayıs 2025 saat 11.29

2. Artırma: 23 Mayıs 2025 saat 11.29 – 30 Mayıs 2025 saat 11.29

3 No’lu Taşınmaz

974 Ada, 9 Parsel’de bulunan taşınmazın yüzölçümü 998,59 metrekare olup, kıymeti 2 milyon 738 bin 495 lira olarak belirlenmiştir. KDV oranı yine yüzde 10’dur.

1. Artırma: 29 Nisan 2025 saat 12.29 – 6 Mayıs 2025 saat 12.29

2. Artırma: 23 Mayıs 2025 saat 12.29 – 30 Mayıs 2025 saat 12.29

İlgililer, e-Satış Portalı üzerinden detaylara erişerek artırmalara katılım sağlayabileceklerdir.