Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski belgeler artık kullanılamayacak.

Ehliyetini yenilemek isteyenler için geri sayım başladı; sadece 7 ay kaldı. Yenileme işlemleri için Alo 199'u arayabilir, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvurabilirsiniz.

Yetkililer, başvuruların son aylara bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yoğunluktan kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemek için başvurularınızı erken yapmanız önem taşıyor.

ESKİ VE YENİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN FARKLARI

Uluslararası geçerliliğe sahip olması

Güvenlik unsurlarının uluslararası standartlara uygun olması

Süreli olması

Sürücü sınıf sayısının 17 olması

Yeni tip sürücü belgelerinde, sağlık raporu sınıfa göre 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

EHLİYET HARÇLARI

Eski tip (2016 öncesi alınan) sürücü belgelerinin yenisiyle değiştirilmesi işlemlerinde, vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

NEDEN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ALMALIYIM?

31 Aralık 2024 tarihinde eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni tip sürücü belgesi, polikarbon üzerine lazer baskılı olup, eski tip belgelere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden randevu alınarak yapılır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Başvurular, Genel Müdürlük web portalı üzerinden veya çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ NE ZAMAN VERİLMEYE BAŞLANDI?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri düzenlenmeye başlanmıştır.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRMELİYİM?

31 Aralık 2024 tarihine kadar değiştirilmesi gerekmektedir.