Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Aile Sağlığı Merkezlerimiz kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak veriyor” dedi.

Dr. Şahin açıklamasında, “Yozgat’ta 48 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) içinde 145 Aile Hekimliği Birimi (AHB) bulunmaktadır. 2024 yılı İlk 7 ayda il genelinde 1 milyon 991 bin 950 başvuru yapılmış olup bunun 801 bin 426’sı polikliniktir. Hasta teşhis ve tedavilerinin yanı sıra gebe, lohusa, 14-49 yaş kadın takibi, aşılama, bebek ve çocuk takibi gibi temel sağlık hizmetlerini yerine getiren Aile Hekimliği Birimlerimiz ile Yozgat gebe ve bebek izlem oranları yüzde 99,9, yeni doğan tarama programı kapsamında taranan bebek oranı yüzde 99 aşılama programı kapsamında aşılama oranı yüzde 99 ve ölen anne sayımız 0 olup çalışmalarımız bakanlığımız hedefleri kapsamında başarılıdır. Ayrıca aile hekimlerimiz kendi nüfusları içinde yer alan köyleri haftada bir ziyaret ederek gezici sağlık hizmeti ile yerinde sağlık hizmetlerini de başarılı bir şekilde yerine getirmektedirler. Başarılı çalışmalarından dolayı Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimlerimize ve Aile Sağlığı Çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.