Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında düzenlenen mecliste çeşitli konular konuşularak karara bağlanırken ilk konuşulan konu taksimetre ücretlerinin tarifelendirilmesi oldu.

Konu üzerine Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, taksiciler adına mecliste bir konuşma yaptı.

Başkan Bakıcı, il merkezinde hizmet veren taksici esnafının taksimetre ücretlerine yeniden düzenlemesi için talebini Yozgat Belediye Meclisine iletti.

Bakıcı konuşmasında, “Bugünkü gündem maddesine gelince yaklaşık 1 yıl önce alınan tarifemiz, açılış 30 lira, kilometre 20 liraydı. Şimdi ise akaryakıta gelen yüzde 100 yakın zam, araç sigortalarına gelen yüzde 200 zam, araç muayenesine gelen yüzde 100 zam, piyasa şartları ve özellikle geçen yıl bin liraya yapılan taksimetre ayar parası, bu yıl 2 bin 500 lira olmuştur. BAĞ-KUR primleri geçen yıl 2 bin 500 liraydı, bu yıl ise 7 bin liraya yükselmiştir. Bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak yeni tarifemizin esnaf odasından alınan veya meclisimizin vereceği tarifede değerlendirilerek; Açılış 40 lira, 1 kilometre 30 lira, kısa mesafe ve indi bindi 100 lira, bekleme 3 lira, 1 saat 180 lira olarak onaylanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz” dedi.

Son olarak Bakıcı, “Sizlere sunduğumuz dilekçemiz ekinde büyükşehirlerde UKM belediye diğer illerde esnaf odası tarifeleri vermiş ve belediyelerde onaylamıştır. Diğer vilayetlerde 4’üncü aydan itibaren zam geçişi yapılmasına rağmen Yozgat’ta ise çeşitli yan faktörlerden dolayı tarifemiz onaylanmayarak esnafımız zarar ettirilmiştir” şeklinde konuştu.

Mecliste yapılan istişareler sonunda Yozgat’ta taksimetre açılış ücreti 30 liradan 35 liraya çıktı. Kilometre başı da 20 lira yerine 25 lira işleyecek.

Meclis kararına göre 30 lira olan taksimetre açılış ücreti 35 liraya, kilometre ücreti ise 25 liraya yükseltildi.

1 saat bekleme süresi ise 150 liraya çıkarılırken kısa mesafe ücreti 50 liradan 75 liraya yükseltildi.