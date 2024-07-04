Yozgat’ta Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında düzenlenen mecliste taksimetre ücretlerinin tarifelendirilmesi, imar tadilatları görüşüldü.

Toplantının birinci maddesinde taksimetre ücret tarifesi üzerine, taksimetre açılış ücretinin 35 lira, kilometre ücretinin 35 lira, indi-bindi kısa mesafeler 100 lira, 1 dakikalık bekleme süresi 3 lira, 1 saatlik bekleme süresi 180 lira ve kısa mesafelerde vatandaşın olduğu yerden itibaren taksimetre açılması, uzun mesafe olarak Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ve cezaevlerine indirimli olarak yapacaklarını karara bağlanarak kabul edildi.

Toplantı imar tadilatlarının görüşülmesinin ardından sona erdi.