Milli Eğitim Bakanlığınca "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tatbikat kapsamında öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Bu kapsamda Çekerek ilçesinde bulunan okullarda afet ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenlere karşı bilgilendirilen öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle belirlenen güvenli alanlara kısa sürede ulaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, afetlerle ilgili tatbikatı yakından takip etti.

İlçe Müdürü Akkan, “ Bakanlığımız koordinesinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak okullarımızda tatbikatlar gerçekleştirildi. ‘Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare’ etkinlikleri kapsamında 13 Ekim, Afet Riskini Azaltma Günü olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda ilçemiz genelindeki tüm okullarda öğrencilerimizin katılımıyla afet farkındalık ve tahliye tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.