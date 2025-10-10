Her yıl farklı tarihi mekânlarda gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl Hüzni Baba Konağı’nda düzenlendi. Programın ilk buluşmasına İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu katıldı.

Etkinliğin ilk haftasında, Çamlık Yurdu öğrencileri konuk oldu. Gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan sohbet programı, yapılan ikramlarla sona erdi.

Yozgat İl Müftülüğü yetkilileri, “Tadında Sohbetler”in iki haftada bir düzenleneceğini, yıl boyunca farklı konuk ve konularla gençlerle buluşmaların devam edeceğini bildirdi.