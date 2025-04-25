Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni’nde sorumluluk sahasında bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı’nda çeşitli denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Vatandaşların çevreye ve hayvanlara yönelik suçlarla karşılaştıklarında HAYDİ uygulaması aracılığıyla bildirimde bulunmaları çağrısında bulunulan faaliyetlerde, aynı zamanda tabiat parkında doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla yemleme faaliyeti yapıldı.

Bölgedeki ayı cinsi hayvanların son dönemde yerleşim yeri yakınlarında görülmesinin ardından, vatandaşlar kontrollü piknik alanları dışında piknik yapmamaları konusunda uyarıldı. Bu uyarı, olası hayvan saldırıları ve orman yangınları riskine karşı alınan bir önlem olarak duyuruldu.

Ayrıca, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, önleyici kolluk faaliyeti icra edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.