Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kömür yükleme ve boşaltma işlerinde görevlendirilmek üzere 2 erkek personel alacağını duyurdu. Başvurular 13 Ekim’de sona erecek.

Başvurular Başladı

Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, geçici statüde istihdam edilmek üzere personel alım ilanı yayımladı. Bahsi geçen ilanda, kömür yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılacak 2 erkek işçi alınacağı bildirildi.

Başvurular 10 Ekim 2025 Cuma günü başladı. Adayların istenen belgelerle birlikte 13 Ekim 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sarıkaya SYDV’ye şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Posta, telefon veya vekaletle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru adresi, “Karşıyaka Mahallesi Şehitler Bulvarı Şahingöz Apt. Yozgat Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” olarak açıklandı.

Başvuru Şartları

Vakfın ilanına göre, başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

Herhangi bir SGK’lı işte çalışmıyor olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak (zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.),

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya vücut sağlığı problemi bulunmamak.

Şartları uygun adaylar arasından nihai kararın Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından verileceği ifade edildi.

Başvurusu kabul edilen adaylar, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 11:00’de vakıf binasında yapılacak mülakata katılacak. İşe alınacak personel, haftalık 45 saat çalışma esasıyla Sarıkaya merkez mahalle ve köylerinde görev yapacak. Adayların başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu sunmaları zorunlu.