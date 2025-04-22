Saraykent ilçesinde faaliyet gösteren Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici süreyle çalıştırılmak üzere bir aşçı alımı gerçekleştirecek.

Vakıf tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

MÜLAKAT 25 NİSAN'DA YAPILACAK

Adayların, başvurularını Saraykent SYDV Başkanlığı’na şahsen iletmeleri gerekiyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından uygun görülen adaylarla 25 Nisan 2025 tarihinde, saat 10.00’da Saraykent Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda sözlü mülakat gerçekleştirilecek.

ARANAN NİTELİKLER VE BAŞVURU KOŞULLARI

Geçici pozisyon için başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması ve görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da ilişiği bulunmaması şartı aranıyor.

Ayrıca, ortaöğretim düzeyinde aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanlar ile ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun adaylar başvuruda bulunabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık veya usta öğretici belgeleri ya da hijyen belgesi olan adaylara öncelik tanınacak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen adaylar da öncelikli değerlendirilecek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Alımı yapılacak personel, 8 saatlik mesai süresi içinde, sabah 08:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında görev yapacak. Deneyim şartı olarak, aşçılık alanında en az 2 aylık bir tecrübe aranıyor.

BELGELER VE BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru sırasında, adaylardan kimlik fotokopisi, diploma, sağlık raporu, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, aşçılık sertifikası veya diploma, sürücü belgesi (varsa) ve fotoğraf gibi belgeler istenecek. Belgelerin eksiksiz sunulması, başvurunun geçerli sayılması için önem taşıyor.

Vakfın, mülakat sonucunda personel alıp almama hakkını saklı tuttuğu ve ilan edilen pozisyon sayısında değişiklik yapabileceği bildirildi.

Detaylı bilgi ve başvuru için Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 0354 368 64 55 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilir.