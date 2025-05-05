Yozgat Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde uygulanacak su tarifelerinde güncelleme yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararla birlikte meskenlerde kullanılan suya kademeli olarak zam yapıldı.

Yozgat Belediye Meclisi’nde gündeme alınan teklif doğrultusunda, su tarifeleri üç kademede yeniden düzenlendi. Yeni tarifeye göre, 0-13 ton arası su kullanımı için metreküp başına ücret 12 lira olarak belirlendi.

14-25 ton arası kullanımda bu ücret 16 liraya yükselirken, 26 ton ve üzeri kullanımda metreküp başına ücret 46.5 lira olacak şekilde tarifelendirildi. Zamlı tarifelerin sadece mesken aboneleri için geçerli olacağı ifade edildi.

Ayrıca, suya yapılan zammın yanı sıra katı atık bedeli de yeniden değerlendirildi. Belediye meclisi tarafından alınan kararla katı atık bedeli 12 lira olarak belirlenirken, enerji maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek elektrik giderlerine yüzde 40 oranında gelen zam doğrultusunda toplamda yüzde 75 oranında bir güncellemeye gidilmesi kararlaştırıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, artan maliyetler nedeniyle tarifelerde düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.