Önceki mecliste tartışmalara neden olan su gelir tarifesinin güncellenmesi konusu bu ayki mecliste görüşülerek karara bağlandı.

Yozgat Belediye Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 100 zam yapıldı. Yapılan zamma göre, 0-10 ton arası bir ton su bedeli 6 liradan 12 liraya, 11-20 ton arası kullanımlarda bir ton su bedeli 9 liradan 20 liraya, 20 ton ve üzeri su tüketiminde ise bir ton su bedeli 12 liradan 35 liraya olarak kademeli şekilde artmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Yozgat’ta Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisinde su gelir tarifesinin güncellenmesi maddesi görüşülmüş ve karara bağlanamamıştı.

Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısında su gelir tarifesinin güncellenmesi konusu tekrar gündeme getirildi.

Önceki mecliste suyun tonunun 49 liraya mal olduğu belirtilerek 6 liradan satışının gideri karşılamadığı belediye tarafından aktarılmıştı.

Bu gider göz alınarak belediye tarafından suyun ton fiyatının 18 lira olması talep edilmişti.

Geçen ayki mecliste, komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda suyun ton fiyatının 15 lira olması talep edilmiş belediye meclis üyelerinden ortak karar çıkmaması sonucunda bir sonraki meclise ertelenmişti.