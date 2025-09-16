Ocak-temmuz döneminde ise süt üretimi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artışla 6 milyon 715 bin 968 tona ulaştı.

Yozgat'ta Üretim Dalgalı Seyretti

Yozgat’ta ise süt üretimi, yaz aylarında düşüş, bahar döneminde ise yükselişle sezonu tamamladı. Temmuz ayında 386 bin 500 litre süt üretilirken, Haziran ayında 502 bin litre ve bahar döneminde 500 bin litre seviyesinde üretim kaydedildi.

"Üretici Zor Durumda"

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Altan Alarslan gazetemize açıklamalarda bulunarak, süt üreticilerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Alarslan, “Köylüler hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Eğer bu durum böyle devam ederse süt üretimi ileriki yıllarda düşüşe geçecek” dedi.

Alarslan, Türkiye’de tek devlet destekli süt fabrikasının Yozgat’ta bulunduğunu ancak kapasitesinin düşük olduğunu vurgulayarak, “Serbest piyasa mantığında faaliyet gösteren bir fabrika yok. Bu durum üreticiyi ciddi şekilde etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Alarslan, süt üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için devlet desteği, uygun fabrika kapasitesi ve üretici bilinçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

"Et Süt Ultra Lüks Olabilir"

Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Meriç ise, önlem alınmaz, hayvancılık desteklenmezse, et ve sütün önümüzdeki yıllarda ultra lüks olabileceğini söyledi.

Sağlıklı ve besleyici bir hayvansal gıda olarak sütün sağlıklı ve üretken nesillerin oluşmasındaki katkısının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada et ve süt üretiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Meriç, “Hayvancılık desteklenmeli ve bu destek sadece para dağıtımı şeklinde olmamalıdır. Bu konuda bir ekonomik analiz yapılmalı, hangi desteğin üretime ne kadar faydası olduğu, rakamsal olarak belirlenmelidir” dedi.

Ülkede şu anda hayvancılığı sadece 60 yaş üzeri neslin yaptığının altını çizen Meriç “Bu çok üzücü bir durum. Genç nesil kesinlikle hayvancılığa ilgi duymuyor. Böyle giderse bir süre sonra ete ve süte ulaşmak çok zor olacak. Et ve süt ultra lüks olacak. Bunun için gençlerin bu sektöre merakını ve ilgisini artıracak önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Ülkenin 23 milyon ton kadar süt üretildiğine de değinen Meriç, dünya nüfusunun yüzde 80’inden fazlasının düzenli olarak süt ve süt ürünü tükettiğini söyledi.

Süt sektörünün istikrarlı olarak gelişmesinin önemli bir istihdam sağlayacağını belirten Meriç şunları kaydetti: “Süt ürünleri ve bileşenleri dünya çapında ticareti yapılan ürünlerdir. Çiftlikten işleme tesislerine kadar süt sektörü ulusal ekonomilerin ve bireysel geçim kaynaklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler süt talebinde de artışlara neden olmaktadır. Uluslararası kuruluşların raporlarına göre; yaklaşık 690 milyon insan yeterli gıdaya ulaşamadığı için açtır. 2 milyardan fazla insan ise, sağlıklı ve dengeli beslenme için gerekli olan hayvansal protein, vitamin ile mineraller yönünden yetersiz beslenmek suretiyle gizli açlık çekmektedir. Dünya, hızla artan küresel nüfusu beslemenin zorluklarıyla boğuşurken, gıda üretimi ve tüketimiyle ilgili başlıca endişe, dünyayı sürdürülebilir bir şekilde ve sağlıktan ödün vermeden beslemek için yeterince gıda üretiminin sağlanmasıdır.”

Türkiye Genelinde Süt Üretimi Ve İçme Sütü Üretimi

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında içme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artışla 127 bin 164 ton oldu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 958 bin 122 tona yükseldi.