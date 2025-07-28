Törene, Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Teşkilat mensupları ve Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi katıldı.

Heyet, araç teslimi sonrası süt toplama merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte hem süt toplama kapasitesinin artırılması hem de üreticilere daha hızlı ve etkin hizmet sunulması gerekiyor.

Milletvekili Süleyman Şahan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni alınan araçlar şehrimize ve Yozgat Süt Toplama Merkezimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni kazandırılan araçlar, düzenlenen törenle hizmete alındı.