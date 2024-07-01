Ehliyetlerini yenileyecek olan sürücülerin bazı belgeleri mutlaka yanında bulundurması gerekiyor. İşte tüm sürücülerin bilmesi gereken detaylar ve başvuru sürecinin son tarihi...

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ VE DETAYLAR

Yıl sonuna kadar 7 milyonu aşkın sürücünün ehliyetlerini yenilemesi zorunlu hale geldi. Türkiye genelinde yeni tip sürücü belgesine sahip kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşmışken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise hala eski tip sürücü belgelerini kullanıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca, sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu süre, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÜCRETLER

Nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi hala eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile toplamda 15 lira karşılığında yenilenebilecek.

1 Ocak 2025'ten itibaren ise eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelini tam olarak ödemeleri gerekecek. 2024 yılı için B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti toplamda 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

YASAL SÜRE VE YAPTIRIMLAR

Yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak. Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu belgeleri yenilemeyenler, araç kullanırken yaptırımlarla karşılaşacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücülerin ibraz etmesi gereken belgeler şunlardır:

Eski sürücü belgesi

15 liralık başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres bilgisi