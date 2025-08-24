Yozgat Valiliği, şehir genelinde sürücüleri trafikte cep telefonu kullanımının tehlikelerine karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafikte dikkatsiz telefon kullanımının ciddi kazalara yol açabileceği vurgulanarak sürücülere önemli önerilerde bulunuldu.

Açıklamada, “Değerli sürücüler; trafikte seyir hâlindeyken cep telefonu ile konuşmayın, mesajlaşmayın. Cep telefonu ile konuşmanızı gerektiren acil durumlarda ise aracınızı uygun ve güvenli bir yere park edin, sonrasında görüşmenizi yapın” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bu uyarının sadece sürücülerin değil, yol üzerindeki diğer vatandaşların da güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Valilik kaynakları, cep telefonu kullanımının özellikle şehir içi trafikte ve kavşaklarda kazaları artırdığına dikkat çekti. Açıklamada, sürücülerin hız sınırlarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve yaya geçitlerinde önceliği yayalara vermeleri gibi temel trafik kurallarına da azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği, yaptığı açıklamada ayrıca trafikte dikkatsiz davranışların sadece araç sahiplerini değil, aynı zamanda yolcuları ve yayaları da risk altında bıraktığını belirterek, sürücülerden bilinçli ve sorumlu bir şekilde araç kullanmalarını istedi. Yetkililer, alınacak bu önlemlerin trafik kazalarının azaltılmasına ve yol güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.