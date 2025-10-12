Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan ilçesinde sürücülere yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 7 Trafik Jandarması ile asayiş ekiplerinin ortak çalışması kapsamında yapılan denetimlerde, sürücüler hem belge hem de alkol kontrolünden geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, denetimler sırasında sürücü belgesiz araç kullanan 3 sürücü ile alkollü araç kullanan 1 sürücüye toplam 65 bin 298 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, denetimlerin amacının trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek olduğunu ifade ederek, sürücüleri özellikle ehliyetsiz araç kullanmamaları, alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri, denetimlerin il genelinde düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ve vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına titizlikle uyulmasının önemine dikkat çekti.