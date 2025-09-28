Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, yol kontrol noktaları ve devriyeler aracılığıyla sürücü belgeleri ile araç tescil durumlarını denetlemeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, son denetimlerde sürücü belgesiz araç ve motosiklet kullanan iki kişi tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen devriye faaliyetinde kimlik kontrolü için durdurulan araç sürücüsü N.Ç.’nin sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenmiş ve şahıs Boğazlıyan Jandarma Trafik Timi ekiplerine teslim edilmiştir. Sürücü belgesiz araç kullanmaktan N.Ç.’ye 18 bin 677 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Mesire Alanı mevkiinde durdurulan Motoran marka, beyaz renkli ve tescilsiz bir motosikletin sürücüsü M.Ö.’nün de sürücü belgesiz olduğu tespit edilmiş ve şahsa 20 bin 844 lira trafik idari para cezası kesilmiştir.

Jandarma yetkilileri, yol güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini vurgularken, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı.