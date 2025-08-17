Kavşak, trafik akışını hızlandırmak için hizmete alınmış olsa da birçok sürücü, konulan levhaları dikkate almıyor.

Yol Verme Kuralı İhlal Ediliyor

Kavşak etrafına yerleştirilen “Ada etrafında dönenen yol ver” levhalarına rağmen sürücülerin büyük bir kısmı bu kurala uymuyor. Özellikle ada etrafında dönüş yapan araçlara yol verilmemesi, hem trafiğin akışını bozuyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.

Projenin Amacı Aksıyor

Belediye, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltmak ve özellikle hastane yolunda yaşanan sıkışıklıkları gidermek için akıllı kavşak sistemini devreye almıştı. Ancak sürücülerin kuralları hiçe sayması, projenin hedeflenen faydayı sağlamasını engelliyor.