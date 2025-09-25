Yozgat Valiliği, aşırı tonajlı araçların hem trafik güvenliğini hem de yol ömrünü olumsuz etkilediğini belirterek, sürücüleri yasal tonaj sınırlarına uymaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yolların herkesin ortak malı olduğu vurgulanarak, "Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşırı tonajın yol ömrünü kısalttığı, trafik kazası riskini artırdığı ve trafiğin akışını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Valilik, sürücülerin kurallara uymalarının hem kamu kaynaklarının korunması hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamanın devamında, "Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım" denildi.