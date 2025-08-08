Sarıkaya ilçesinde yapılan denetimde, karayolunda biçerdövere tabla takarak ilerleyen ve plaka bulundurmayan sürücüye toplam 4 bin 802 lira trafik cezası kesildi.

Biçerdövere Tabla Takarak Karayoluna Çıktı

Sarıkaya İlçesi, Çayıralan İl yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından biçerdöver sürücüleri ve ekipleri kontrol edildi. Denetimlerde, bir sürücünün karayolunda biçerdövere tabla takarak ilerlediği tespit edildi.

Plaka Takmamanın Cezası Ağır Oldu

Sürücüye, 47/1-D maddesi gereğince “karayolunda biçerdövere tabla takarak ilerlemek” suçundan 993 lira, 23/3-B maddesi gereğince “plaka takmamak” suçundan ise 3 bin 809 lira olmak üzere toplam 4 bin 802 lira trafik idari para cezası uygulandı.

“Denetimler Sürecek”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafiğin güvenliğini sağlamak ile can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.