Yozgat’ta Sürekli Işçi Alınacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi alımı yapılacak.

Sarıkaya Belediyesi, sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 2 temizlik işçisi alacağını duyurdu. Başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Başvuru ve Mülakat Bilgileri

Başvurular, Sarbel İnş. San. Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla Sarıkaya Belediye Başkanlığı’na yapılacak. Adaylar, 23 Eylül 2025 günü başvurularını gerçekleştirecek.

Mülakat ise 24 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak.

Çalışma Şartları

İşe alınacak adaylar, Sarıkaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde görev yapacak. Çalışma süresi sürekli işçi statüsünde olup, mesai saatleri 08.00-18.00 olarak belirlendi.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

Gerekli Belgeler

Adayların başvuru sırasında şu belgeleri teslim etmesi gerekiyor:

Nüfus cüzdan fotokopisi

Adli sicil belgesi

İş başvuru dilekçesi

Sarıkaya Belediyesi, mülakat sonucunda personel alımı yapıp yapmama konusunda yetkili olduğunu, gerekirse ilanı iptal edebileceğini bildirdi.