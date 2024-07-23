Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından il dışından Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 87.67 gram bonzai maddesi ve 28 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs yetkili mercilerce tutuklandı.

Yetkililerden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, il dışından ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli şahsa ait araç, 20 Temmuz 2024 tarihinde il merkezinde yakalanmış, yapılan aramada satışa hazır halde; 87.67 gram bonzai maddesi, 28 adet sentetik ecza ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan (2) şüpheli şahıs TCK 188 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri İmal ve Ticareti) suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.