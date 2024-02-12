Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Yerköy’de şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 75 bin 500 adet kaçak doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile mücadele kapsamında, KOP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yerköy ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 75 bin 500 adet kaçak doldurulmuş makaron ele geçirilmiş olup, şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.