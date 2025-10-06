Sarıkaya ilçesinde, 20 aylık bir çocuk ailesinin kısa süreli dikkatsizliği sırasında sünger parçalarını her iki burun deliğine soktu. Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne getirilen küçük çocuk, yapılan başarılı müdahale sayesinde sağlığına kavuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Arslan tarafından yapılan operasyonla, yabancı cisimler poliklinik şartlarında çıkarıldı. Müdahale sonrası çocuğun yoğun bakıma veya dış merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan taburcu edildiği bildirildi.

Merak Duyguları Baskın Geliyor

Uzmanlara göre, 4-5 yaş altı çocuklar, gelişimsel olarak burun ve kulak gibi boşluklara karşı merak duyabiliyor. Bu yaş grubundaki çocukların boncuk, bilye, düğme, sünger gibi küçük cisimleri burunlarına veya kulaklarına sokma eğilimi gösterdiği ifade ediliyor.

Ailelere Uyarıda Bulunuldu

Dr. Arslan ve hastane yetkilileri, benzer durumların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek aileleri uyardı.

Yetkililer, ailelerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar şöyle sıraladı: “

Küçük ve tehlikeli cisimleri çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmamak,

Kimyasal maddeleri güvenli alanlarda muhafaza etmek,

Oyuncakların yaşa uygun ve güvenli olmasına dikkat etmek.”

Sarıkaya Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür olayların bazen yoğun bakım tedavilerine rağmen çocukların hayatına mal olabileceğini hatırlatarak, ailelerin gözetim ve güvenlik konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.