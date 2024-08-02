Yozgat’ta da şubesi bulunan Türkiye Diyanet Vakfı İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY) “Sahâbeye Uzanan Hikayeler” temalı, ödüllü Mevlid-i Nebi hikaye yarışması düzenliyor.

Hikaye yarışmasında Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Ali Necip Erdoğan, Safiye Gölbaşı, Merve Kahraman Öztürk ve Sıddık Yurtsever jüri üyesi olarak yer alacak.

Çocuk hikayeleri ve gençlik hikayeleri olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek yarışmada birinciye 40 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye 15 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü kazanan 3 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

Gelen eserlerin içinden seçilen hikayeler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri ‘ilksay [email protected]’ adresinden yapılacak.

Sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak yarışmanın ödül töreni ise daha sonra ilan edilecek.

Yarışmaya 20 Ağustos'a kadar başvurulacak.