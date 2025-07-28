Şirketin tüm şubelerinde evcil hayvanların iç mekânlara girişini yasakladığını duyurması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Restoran zinciri, şube girişlerine astığı resmi bilgilendirme afişlerinde uygulamanın, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. Gerekçe olarak ise halk sağlığı ve hijyen kurallarına uyum gösterildi.

Konuya ilişkin Köfteci Yusuf tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Evcil hayvanlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Onlara duyduğumuz sevgi bizim için çok kıymetlidir. Ancak tüm misafirlerimize hijyenik ve konforlu bir ortam sunabilmek adına, iç mekânlara evcil hayvan kabul edilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, restoranların yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu oldukları vurgulandı ve evcil hayvan sahiplerine hitaben, “Dostlarımızla açık alanlarda geçireceğiniz keyifli anlar dileriz” denildi.

Kamuoyunda Farklı Görüşler Dile Getirildi

Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Hayvansever birçok kişi uygulamaya tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise kararı hijyen ve gıda güvenliği açısından olumlu bulduklarını belirtti.

Karara destek veren bir sosyal medya kullanıcısı, “Tebrik ederim. Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hayvanların yemek üretilen ve tüketilen alanlara alınmamasını doğru buluyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan karara karşı çıkan bir kullanıcı ise, “Her yolculukta köpeğim çantasında, kuşum çantasında girip yerdik ailecek. Aha da benim için bittin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yasal Dayanak Tartışılıyor

Bazı kullanıcılar, 5996 sayılı kanunun yorumlanma biçimini sorgularken, uzmanlar ise işletmelerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda belirli düzenlemeler yapabileceğini ancak kamuya açık alanlarda erişilebilirliği kısıtlayan uygulamaların dikkatle ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

Köfteci Yusuf yönetimi ise kararın arkasında durduğunu ve müşterilere en hijyenik koşullarda hizmet sunma hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguluyor.