Yozgat Valiliği, vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak olduğuna dikkat çekilirken, doğal kaynakların verimli kullanımının hem bugünün hem de geleceğin yaşam kalitesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada; “Mevcut su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda her bir vatandaşımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Su kullanım alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle önemli büyüklüklerde su tasarrufu sağlayabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde su kaynaklarının giderek azaldığına dikkat çekilerek, Yozgat’ta da mevcut su rezervlerinin bilinçsiz kullanım nedeniyle tehdit altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Muslukları kapatmak, damlayan muslukları tamir ettirmek, bahçe sulamasında saat ve yöntemlere dikkat etmek gibi basit önlemler bile büyük fark yaratır. Su israfı hem gelecek nesillerimizi hem de tarım ve yaşam alanlarımızı olumsuz etkiler” ifadeleri yer aldı.

Valilik, vatandaşları suyun değerini bilmeleri ve tasarruf tedbirlerini günlük hayatta alışkanlık hâline getirmeleri konusunda uyararak, “Su hayattır. Küçük bir ihmalkârlık, büyük kayıplara yol açabilir. Hep birlikte bilinçli kullanım sağlayarak kaynaklarımızı koruyalım” çağrısında bulundu.