Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye’de mevcut su kaynaklarının yalnızca yüzde 12’sinin içme ve kullanma amaçlı değerlendirildiği belirtilerek, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve çevre sorunlarının su kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığına dikkat çekilerek, kişi başı yıllık 1.313 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Alışkanlıklarımızı değiştirerek günlük yaşantımızda suyu daha verimli kullanmamız mümkündür. Bu doğrultuda, kaçak su kullanımından kaçınılmalı, bahçe sulamalarında asgari düzeyde özen gösterilmelidir.”

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında "Suyumuza Sahip Çıkalım" temasıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilen açıklamada, tüm paydaşlar ve su kullanıcılarına duyarlılık çağrısında bulunuldu.