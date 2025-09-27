Sorgun’da bin 500 metreküplük su deposu tamamlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Küçükköhne mevkisinde yapımı süren bin 500 metreküp kapasiteli su deposunun perde beton çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Ekinci, kısa süre içerisinde isale hattı çalışmalarına başlanacağını belirterek, yatırımla birlikte Yeşilöz, Agahefendi ve Sanayi Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağını söyledi.

Başkan Ekinci, altyapıya yönelik çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için her alanda kalıcı yatırımlar yapıyoruz. İçme suyu konusunda attığımız bu adım da şehrimizin geleceğine dönük önemli bir hizmettir” ifadelerini kullandı.