Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen altyapı çalışmaları doğrultusunda Merkez Musabeyli köyünde inşa edilen 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu tamamlanarak hizmete açıldı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte köyde içme suyu depolama kapasitesi güçlendirildi. Yeni depo sayesinde özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacının daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor. Yetkililer, tesisin modern standartlara uygun inşa edildiğini belirterek, vatandaşların daha güvenli içme suyuna ulaşacağını ifade etti.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden yapılan açıklamada, “Musabeyli köyünde 100 metreküplük içme suyu depomuz tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bir projenin daha hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz” denildi.

Yetkililer, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, içme suyu, yol ve diğer altyapı projelerinin planlanan program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.