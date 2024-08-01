Yapılan etkinlikte hastane çalışanlarına, doğum yapan annelere ve anne adaylarına broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi poliklinik katında açılan bilgilendirme standına Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Hekimi Uz. Dr. Dilara Doğan, Emzirme Danışmalığı ve Laktasyon Polikliniği Hemşiresi Nergis Ulucan katıldı.

Bebeklerde ilk 6 ayda anne sütünün önemine değinen Başhekim Kozan, “Anne ve bebek dostu hastane olarak kliniklerimizde anne ve gebelerimize anne sütünün önemini anlatarak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki anne sütü yeni doğan bebek için en iyi, en doğal besindir. Kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından da eşsizdir. Emzirme doğal ve basit bir olaymış gibi bilinmesine rağmen, emzirmenin başlaması ve sürdürülmesi pek çok faktörden etkilenebilmektedir. İlk aylarda emzirmeyi bırakmada önemli nedenler arasında zamanından önce gerçekleşen doğum, zor doğum eylemi, sezaryen ve annenin bebeğini besleyememe endişesi yer aldığını görmekteyiz. Bu faktörlerin yanı sıra annelerin bebeklerinden ayrılması, hastalıklar, prematüre doğumlar, psikolojik değişimler, bebek tarafından emzirmenin reddedilmesi, yetersiz süt üretimi gibi faktörler emzirmeyi kesintiye uğratır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel yönden pek çok faydası vardır. Her zaman taze ve mikropsuzdur, daima hazırdır, bedavadır, özel harcama gerektirmez, Bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar, sindirimi kolaydır, İlk ağız sütü bebeği hastalıklardan korur ilk aşısıdır. İlk 6 ay sadece anne sütüyle emzirmeye devam edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kurulan stantta yapılan bilgilendirmeden sonra hastanede tedavi gören anne ve anne adaylarına, Kadın Hastalıkları Servisi ve LDRP Ünitesine lohusa şerbeti ikram edildi.