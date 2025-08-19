Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan yüzme kursu devam ediyor.

Yozgat’ta yaz döneminde açılan kurslara yoğun ilgi gösterildiği belirtilirken, gençlerin hem spor yaparak sağlıklı bir yaşam kazandığı hem de özgüven, disiplin ve dayanışma duygularını pekiştirdiği ifade edildi. Kurs kapsamında temel yüzme teknikleri öğretiliyor, katılımcılara birebir eğitimler veriliyor.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, yüzme kursunun gençler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Genç kardeşlerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor; sporla birlikte özgüven, disiplin ve sağlıklı bir yaşam kazanıyor. Bizim için gençlerimizin sporla büyümesi, kültürel ve manevi değerlerine bağlı kalarak kendini geliştirmesi çok kıymetli. Gelecek, kendini geliştiren ve güçlü kalan Türk gençliğinin olacak."

Başkan Akgül, yüzme kursunun yanı sıra farklı spor dallarında ve kültürel etkinliklerde de gençlere yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.