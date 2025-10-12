Şampiyonanın açılış programı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirildi. 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde Hindistan’da düzenlenecek olan Kuşak Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların belirleneceği Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda başladı. 27 ilden 580 sporcunun minderde ter dökeceği organizasyonda müsabakalar yarın da devam edecek.

"Zevkli ve Çekişmeli Müsabakalar Oldu"

Yozgat Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Yozgat’ı sporda hak ettiği yere getireceklerini ifade etti. Hopur, "Yozgat’ı spor kenti yapma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bugün seçmelerde yine gururumuz Avrupa ve Dünya şampiyonumuz Rıza Kayaalp de bizi yalnız bırakmadı. Bugün spor yapan arkadaşlara örnek oldu. Çekişmeli müsabakalar oldu. Akabinde dünya şampiyonası olacağı için gerek karakucakta gerek yağlı güreşte gerek judoda milli olmuş sporcularımızın hepsi burada bugün kıyasıya yarıştı. Çok zevkli ve çekişmeli müsabakalar oldu. İnşallah bu Türkiye şampiyonalarımız ileriki günlerde diğer branşlarımızda da Yozgat’ımızda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gençlerin İlgisi Attı"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise memleketinde düzenlenen müsabakalarda yer almak istediğini belirterek, "Kuşak güreşi Türkiye’de yeni yeni popülarite kazanan bir güreş dalı olmaya başladı. Minder güreşine göre farklılıkları var. Yavaş yavaş gençlerin yaptığı güreş türü olma yolunda devam ediyor. Yozgat’ta geçen sene de düzenlenmişti bu sene de düzenlendi. Kuşak güreşiyle uğraşan sporcular ülkelerini temsil etme fırsatı bulacaklar. Bundan sonraki şampiyonalarda ilginin daha fazla olacağını düşünüyorum. Bir spor branşı uluslararası, olimpiyatlar ve Avrupa düzeyinde olunca gençlerin ilgisini arttırıyor" şeklinde konuştu.

"Dünya Şampiyonası için Çalışıyorum"

Müsabakalarda birinci olan sporculardan Cebrail Bolat, "70 kiloda şampiyon oldum çok şükür Allah nasip etti bana. İnşallah dünya şampiyonasına gideceğiz. Orada da inşallah birinciliği alacağız. Çok motive ve hızlı bir şekilde hazırlanmaya başlayacağım. Hemen bu geceden başlayacağım inşallah. Yaklaşık 10-12 senedir güreşle uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.