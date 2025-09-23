Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yerleşkesine yapılabilecek spor tesislerinin tespit ve planlaması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlık ederken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da katıldı.

Kaymakam Canpolat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yerleşkesini gezerek yapılabilecek spor tesisleri üzerinde istişarelerde bulundu. Yerleşkenin alanı ve yapısı hakkında detaylı bilgiler alan Canpolat, olası projeler için yerinde incelemelerde bulundu.

Toplantı ve incelemelerin ardından Kaymakam Canpolat, planlamaların bir sonraki aşamaları için yetkililerle görüşmelerini tamamladı.