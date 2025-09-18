Etkinlik, kamu kurum ve kuruluşlarından sporcuların bir araya gelerek kıyasıya mücadele etmelerini sağlayacak. Yarışmaların, hem sportif başarıyı artırmayı hem de kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Kamu Spor Oyunları’na her geçen yıl katılımın arttığını belirterek, sporseverleri heyecan dolu müsabakalara davet etti.

İl Müdürü Hopur, etkinliğin gençleri spora teşvik etmek ve kamu çalışanları arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları maçları izlemeye ve sporcuları desteklemeye davet eden Hopur, Kamu Spor Oyunları’nın Yozgat’ta spor kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumsal sağlığın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yarışmalar, Yozgat’ta farklı spor salonları ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek ve tüm katılımcılara etkinlik sonunda başarı belgeleri takdim edilecek. Ayrıca, müsabakalar boyunca fair-play ruhuna önem verileceği ve herkesin sağlıklı bir rekabet ortamında yarışacağı bildirildi.