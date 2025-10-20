İl Müdürü Topal, uygulamayla tüm işlemlerin tek bir kart üzerinden hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Topal, dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan yapay zeka destekli merkezi ödeme sisteminin sosyal yardım ve hizmet işlemlerini daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu hâle getireceğini vurguladı.

Bakanlığın “Dijital Türkiye” vizyonu doğrultusunda geliştirilen Aile Kart ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedeflendiğini dile getiren Topal, yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanacağını ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılacağını kaydetti.

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin Aile Kart üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Topal, yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının da ödemelerinin kart aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Topal, “Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM’lerden çekebilecek veya alışverişleri için tüm POS cihazlarında kullanabilecek” ifadelerini kullandı.