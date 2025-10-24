Yozgat’ta eğitim alanında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, AYÇ Koleji yönetimi ve proje sorumlusu öğretmenleri, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar ile öğretmenler Hilal Meral ve Sena Başer, Müdür Altınkaynak’a okul tarafından yürütülen “AYÇ’nin Kardeşlik Köprüsü – Bir Monttan Fazlası, Kardeşlik Hikayesi” adlı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi. Görüşmede, öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve empati duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan projenin kapsamı, uygulanacak faaliyetler ve hedefleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, projenin toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştiren önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Altınkaynak, “Ayç Koleji yönetimini ve öğretmenlerini böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum. Projenin her yıl daha geniş kitlelere ulaşması, öğrencilerimizde empati ve paylaşma duygusunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Yetkililer, okul temelli sosyal sorumluluk projelerinin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını ve toplumda yardımlaşma kültürünün güçlenmesine önemli bir destek olduğunu belirtti.