Toplantının, sosyal hizmet kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde alınacak tedbirleri değerlendirmek amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda, kuruluşların daha etkili ve verimli hizmet sunabilmesi için alınacak önlemler üzerinde duruldu.

İl Müdürü Topal, yeni eğitim ve öğretim döneminde uygulanacak tedbirlerin, hizmet kalitesini artırmayı ve olası sorunları önceden tespit ederek çözüm üretmeyi hedeflediğini kaydetti.