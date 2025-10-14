Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret etti.

Ziyaret, İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM personeli tarafından gerçekleştirildi. KETEM yetkililerinden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alınırken, meme kanserinde erken tanının önemi üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Meme kanseri farkındalığının simgesi olan pembe kurdele, KETEM personeli tarafından katılımcılara takdim edildi. Ziyaret, erken teşhisin önemi konusunda bilinç oluşturmayı ve dayanışma mesajı vermeyi amaçladı.