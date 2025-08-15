Yozgat’ta yaz mevsiminin sonuna gelirken, soğuk kış günlerine hazır olmak için hazırlık telaşı şehir merkezi ve köylerde başladı. Eylül ayının ortalarına yaklaşılırken, pazarlarda kışlık sebzeler tezgâhları dolduruyor evlerde ise erişte, tarhana, kışlık menemen ve sos yapımının telaşı sardı.

Kışlık Lezzetler Dolapta Yerini Alıyor

Ev hanımları, geleneksel yöntemlerle kış için yiyeceklerini depoluyor. Domates, biber ve patlıcanlar közlenip kavanozlara dolduruluyor, salça kazanları bahçelerde kaynıyor. Menemen ise soğuk kış günlerinde kahvaltı sofralarına yazın lezzetini taşımak için şimdiden yazın taze domates ve biberleriyle hazırlanıyor. Tarhana sergileri güneşte kurutulurken erişteler ise kışın çorba ve yemeklerde kullanılmak üzere dolaptaki yerini alıyor.

Kadınlar, özellikle Yozgat için kışın vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen geleneksel Arabaşı için un stoğu yapıyor.

Yozgat’ta kış hazırlıkları sadece gıdayı kapsamıyor, odun ve kömür satış noktaları da yoğun ilgi görüyor, bazı vatandaşlar kış gelmeden yakacak ihtiyaçlarını şimdiden tamamlıyor.

Sadece Hazırlık Değil Bir Gelenek

Yozgat için bu hazırlıklar sadece ihtiyaçlar dahilinde yapılmıyor nesiller boyu gelen bir gelenek. Sürdürülen bu gelenek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de sofralara doğal ürünler kazandırıyor.

Yozgatlılar, soğuk kış için hazırlıklarını tamamlarken, çiftçiler de son hasat ürünlerini tarlalardan topluyor. Pazarlarda ise kışlık sebze fiyatlarının geçen yıla göre arttığı görülüyor.

Meteoroloji verilerine göre Yozgat’ta ekim ayının son haftasından itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor. Kışın sert geçtiği Yozgat’ta şimdiden yapılan hazırlıklar, önümüzdeki aylarda hem evleri hem de sofraları sıcak tutacak.