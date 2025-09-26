Yozgat’ta bugün sonbaharın tipik havası yaşanıyor. Sabah saatlerinde 13 derece ölçülen hava sıcaklığı, gün içinde güneşin etkisiyle 16-18 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde parçalı güneşli bir hava bekleniyor.

Öğleden sonra ılık havanın etkisi sürerken, akşam saatleriyle birlikte bulutlu hava hakim olacak. Saat 20.00’den itibaren hava çok bulutlu sıcaklık ise 10 derecenin altına kadar düşecek. Gece ilerleyen saatlerde 9 derece civarında seyredecek serinlik, dışarıda olacak vatandaşlar için hastalık riskine karşı dikkat gerektiriyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta sonuna doğru Yozgat’ta hava sıcaklıklarının gündüzleri 20 derecenin altında kalması, geceleri ise 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelebilecek ani ısı düşüşlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.