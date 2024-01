Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta babasından öğrendiği kasketçilik mesleğini 58 yıldır devam ettiren 71 yaşındaki Osman İçme, Atatürk’ün giydiği 8 köşe ve Yozgat’a özgü 3 köşe kasketleri üreterek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bir dönemin sevilen meslekleri arasında yer alan 8 ve 3 köşeli kasket olarak bilinen ürünlerin yapıldığı kasketçilik mesleği, günümüzde eski değerini kaybetmeye başlasa da Yozgat’ın son kasket ustası Osman İçme mesleğini özveriyle sürdürmeye çalışıyor. Yozgat’ta 13 yaşında babasının yanında başladığı, unutulmaya yüz tutmuş kasketçilik mesleğini 58 yıldır devam ettiren İçme, kaskete merak duyan müşterilerine özel kasket dikiyor. Babasından kalan tezgahta mesleğini yaşatan İçme, bir mesleğin son temsilcisi olmanın burukluğunu yaşasa da günlük 35 kasket dikerek Türkiye’nin farklı illerindeki müşterilerinin taleplerini karşılıyor. Diktiği şapkaların içerisinde babası Abdurrahman İçme’nin ismini yazan son kasket ustası Osman İçme, böylelikle eski müşterilerine de geçmişin hatıralarını yaşatıyor.

Önceleri 100 liraya satılan bir kasket son dönemde kumaş maliyetlerinin artmasıyla 250 liraya mal oluyor. Eski dönemler gibi yoğun olmasa da Yozgat’ta da belli yaştaki vatandaşlar yaz-kış kasket kullanmaya devam ediyor.

“SON ŞAPKA USTASI BENİM”

Ortaokul dönemlerinde kasket yapımını babasından öğrendiğini ve yarım asrı aşkın süredir mesleğini yaşatmak için çalıştığını söyleyen Yozgat’ın son kasket ustası Osman İçme, “Babamdan öğrendiğim mesleği şu an icra ediyorum, babam Yozgat’ın ilk şapka ustasıydı, babamdan sonra olan şapka ustası da şu an benim. Ortaokuldan ayrıldıktan sonra babamın yanında bu işi öğrendim, bizim kolumuza altın bileziği taktı. İyi ki de öğrenmişiz, babam ebediyete intikal etti ama bu şapkaları yaparken babamı hatırlayarak, manen anarak yapıyorum. Yozgat’ta şapka satan var ama şapka yapan yok, sadece ben varım. Yozgat’ta son şapka ustası da benim, benden başka şapka yapan yok. Günde 35-40 şapka yapıyorum, Yozgatlı olupta Yozgat dışına giden özel müşterilerimiz var. İstanbul’a Bolu’ya, Ankara’ya, İzmir’e, Antalya’ya bu şapkaları müşterilerimizin isteklerine göre yapıp gönderiyorum” dedi.

“FİYATI 250 LİRA”

Son dönemlerde kumaş fiyatlarındaki artışın kasket fiyatlarını da artırdığını belirten İçme, “Daha önce bu şapkaların fiyatı 100 liraydı ama şu an kumaş maliyetlerinin artması nedeniyle bir şapka 250 liraya satılıyor. Babamın bazı müşterileri şu an hayattalar, onların ricası üzerine tekrar şapka üretmeye başladım. Onların isteklerini yerine getirmek için istedikleri şapkaları yapıyorum. Onlar da mutlu oluyor ben de şapkaları yaparken huzurlu, mutlu oluyorum. 3 ve 8 köşe kasketimiz var, 8 köşe dediğimiz Atatürk’ün giymiş olduğu kasket, 3 köşe de Yozgat’ımıza has herkesin giyebildiği bir kasket. Özellikle 8 köşe kasketi hatıra olsun diye diktirenler var. Giymeseler bile hatıra olarak saklayan nostalji olarak yaptıranlar var” şeklinde konuştu.

“KASKETİ YILLARDIR KULLANIYORUM”

Uzun yıllar kasket giydiğini söyleyen vatandaşlardan Önder Yaşar ise, “Her yörenin kendine ait bir kasketi var, bizim bu giydiğimizde İç Anadolu Bölgesine ait bir kasket türüdür. Bunu uzun yıllardır takıyorum, gençlerimize de tavsiye ediyorum. Bu atadan gelen bir kültürdür” ifadelerine yer verdi.

“KASKET ATATÜRK’ÜN YADİGARI”

Kasketin insanın karakterini yansıttığını belirten vatandaşlardan Osman Karaca da, “Kasketi 3 yıldan beri takıyorum. Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyor. Bir de kasket insanın karakteri ile de alakalı her kasket her insana yakışmıyor. Ben kasket takmadan dışarı çıktığımda eksikliğini hissediyorum. Bu kasketi taktığımda Atatürk’ü de yad ediyorum. Türk milletine bıraktığı bir yadigar” dedi.