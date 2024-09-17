İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilememiş olan sürücüler için tanınan sürenin sonuna gelinirken, bu süre zarfında yenileme işlemlerini tamamlamayanlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Bakanlık, 31 Aralık 2024’ün ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olduğunu belirterek, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere ciddi para cezalarının uygulanacağını ve eski tip ehliyetlerin trafikte geçersiz sayılacağını duyurdu.

Yozgat’ta da çok sayıda sürücüyü ilgilendiren bu süreç, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa sebep olabilir.

YENİLEME YAPMAYANLARA YÜKSEK CEZALAR UYGULANACAK

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetini yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeyen sürücüler, trafikte durdurulduklarında ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Şu anda, eski tip ehliyetle trafiğe çıkan ve yakalanan sürücülere 4 bin 64 TL para cezası uygulanıyor. Ancak, 2024 yılı itibarıyla bu ceza miktarının 12 bin TL’ye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Bu ciddi artış, ehliyet sahiplerinin yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirmelerini zorunlu hale getiriyor. Ayrıca, eski tip ehliyeti olan sürücüler bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için ehliyetlerini son tarihten önce yenilemeli.

Aksi takdirde, sadece para cezası ödemekle kalmayacak, aynı zamanda ehliyetleri geçersiz sayılarak trafiğe çıkma haklarını da kaybedecekler.

SÜRE UZATILMAYACAK: SON TARİH 31 ARALIK 2024

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce Covid-19 pandemisi nedeniyle 31 Aralık 2022 olan ehliyet yenileme son tarihinin 2 yıl uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak bu defa, herhangi bir süre uzatımı öngörülmediği belirtilerek, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen son tarihin kesin olduğu vurgulandı. Buna göre, 1 Ocak 2016’dan önce alınmış eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024’e kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Sürecin daha fazla uzatılmayacağı açıklanırken, ehliyetlerini yenilemeyenlerin hem trafik cezalarına maruz kalacakları hem de sürücü belgelerinin geçersiz hale geleceği bildirildi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Eski tip sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmek isteyenler için yenileme ücretleri de bakanlık tarafından açıklandı. Ehliyet yenileme işlemleri sırasında ödenecek tutarlar şu şekilde:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

Bu ücretlerin yanı sıra, yenileme işlemleri için gerekli olan belgelerin de eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor. Ehliyet yenileme sürecini tamamlamayanlar için para cezalarının artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu ücretlerin zamanında ödenmesi ve işlemlerin eksiksiz olarak yapılması büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme başvurusu yapacak olan sürücülerin, nüfus müdürlüklerine başvurmadan önce bazı belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Yenileme işlemi sırasında talep edilen belgeler şu şekildedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilmektedir)

Sürücüler, bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, nüfus müdürlüklerinden alacakları randevu ile ehliyetlerini yenileyebilirler. Ayrıca, başvuru işlemleri sırasında adli sicil belgesi otomatik olarak sistemden kontrol edildiği için sürücülerin bu belgeyi ayrıca getirmesine gerek yoktur.

YOZGAT’TA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yozgat’ta ehliyet yenileme süreci devam ederken, sürenin daralmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Özellikle son tarihin yaklaşmasıyla birlikte başvurularda artış olacağı öngörülüyor. Yozgat’taki sürücülerin bu yoğunluktan etkilenmemek adına, randevularını erken alarak işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Nüfus müdürlüklerinden alınacak randevular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Erken başvuru yapılması, yoğunluğun önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve sürücülerin işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyacak.

CEZALARDAN KAÇINMAK İÇİN HIZLI HAREKET EDİN

Ehliyet yenileme süreci, Yozgat’taki sürücüleri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle, para cezalarının ciddi miktarlara ulaşacağı dikkate alındığında, sürücülerin son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. Bakanlık yetkilileri, bu süreci kaçıranların hem maddi hem de hukuki yaptırımlarla karşılaşacağını vurgularken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli adımları atmaları gerektiğini ifade ediyor. Yozgat’taki sürücüler, nüfus müdürlüklerinden alacakları randevularla ehliyetlerini zamanında yenileyebilir ve cezai yaptırımlardan kaçınabilirler.