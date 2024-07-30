Yozgat'ta Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih hızla yaklaşıyor. 31 Temmuz Çarşamba günü son ödeme günü olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar ödenmeyen vergiler için her ay %4,5 gecikme faizi uygulanacak ve vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilecektir. 2024 yılı için ikinci taksit ödemelerinin bu tarihte sona ereceğini unutmayın.

MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Anlaşmalı Bankalar ve Şubeleri:

Banka Şubeleri: Banka şubelerine başvurarak veya internet bankacılığı üzerinden plaka bilgisiyle borcunuzu sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz.

Vergi Daireleri:

Vergi Daireleri: MTV ödemelerinizi, yetkili vergi dairesi müdürlüklerine başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

PTT Şubeleri:

PTT Şubeleri: PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapabilirsiniz.

DİJİTAL YÖNTEMLERLE KOLAY ÖDEME

Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil Uygulamaları:

Mobil Uygulamalar: iOS ve Android cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Gib.gov.tr: Bu site üzerinden “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

ivd.gib.gov.tr: MTV ve trafik para cezası ödemelerini, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ivd.gib.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bazı bankalar, MTV ödemelerinde müşterilerine taksit imkanı sunmaktadır. Hangi bankaların kaç taksit sunduğu hakkında ayrıntılı bilgi almak için bankaların resmi web siteleri veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Genellikle kredi kartı ile yapılan ödemelerde, bankalar çeşitli taksit seçenekleri sunarak ödeme sürecini daha da kolaylaştırmaktadır.