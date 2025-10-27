Yozgat’ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte sokak ve yaban hayatındaki hayvanlar da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte Yozgat’ta da havalar soğumaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte, sokak hayvanları ve kuşlar yiyecek ve su bulmakta sıkıntı yaşıyor.

İlgililer ve hayvanseverler, vatandaşlara çağrıda bulunarak sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem ve su bırakmanın önemini vurguladı.

Soğuk hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için balkonlara, bahçelere veya uygun alanlara su ve yiyecek bırakılmasının, hem hayvanların hem de doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Uzmanlara Bilgilendirme Yapıldı

Uzmanlar, bu süreçte vatandaşların hayvanlar için neler yapması gerektiğini açıkladı.

Soğuk havanın etkili olduğu Yozgat’ta doğada bulunan hayvanlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Uzmanlar, hayvanların ulaşabilecekleri bir noktaya bırakılacak bir kap su ve mamanın sokak hayvanlarının soğukları geçirebilmesi için faydalı olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, “Nasıl ki hayvanlar aşırı sıcak havalardan etkileniyorsa, soğuk havalar da bir o kadar etkiliyor. Soğuk havalarda sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanabilirler. Kedi, köpek, doğada yaşayan kuşların günlük yaşamlarını sürdürmesi ve üremeleri için besine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir kap su ve mama ile onlara destek olabiliriz. Bina altı, merdiven kenarlarına, ulaşabilecekleri alanlara yiyecek bırakabiliriz. Kuşlar için pencere önlerine yem bırakabiliriz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, kaplar metal olmamalı, çünkü kış aylarında metal daha çabuk donar. Plastik olmasında fayda var” şeklinde konuştu.

Soğuk havalarda özellikle yiyecek bulma sıkıntısı çeken kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile kuşların ve yabani hayvanların yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden hayvanseverler ise bu nedenle herkesin duyarlı davranarak kış mevsiminde çöp konteynırlarının kenarına, pencere önlerine, balkonlara veya çevreyi kirletmeyecek şekilde dışarıda boş bir alana yiyecek bırakması gerektiğini söyledi.