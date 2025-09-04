5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 177’nci maddesi kapsamında, sahipli hayvanları sokağa bırakanlara 86 bin 358 liraya kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası veya asli para cezası gibi yaptırımlar uygulanacak.

Yozgat Valiliği tarafından sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara ağır yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Valilik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

Yozgat başta olmak üzere pek çok ilde hayvanların kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmasının hem hayvan güvenliği hem de toplum huzuru açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yetkililer, terk edilen hayvanların açlık, susuzluk ve araç çarpması gibi tehlikelere karşı savunmasız kaldığını, aynı zamanda çevrede güvenlik sorunlarına yol açabildiğini ifade etti. Valilik tarafından vatandaşlara, “Hayvanlar korunması gereken canlardır; onları terk etmek suçtur” uyarısı yinelendi.

Hayvan sahiplerine yönelik yapılan çağrıda, can dostların yalnız bırakılmaması, bakım ve beslenme yükümlülüklerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Toplumun her kesiminden destek beklenirken, hayvan haklarına saygı, sadece yasal değil insani bir sorumluluk olarak hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır.”